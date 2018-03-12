Новости по теме коммунальные службы

В селе Абжьакуа Сухумского района более двадцати лет нет водоснабжения, жителям села приходится использовать дождевую воду.
В селе Абжьакуа Сухумского района более двадцати лет нет водоснабжения, жителям села приходится использовать дождевую воду.
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