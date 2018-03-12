Новости по теме контроль

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики вместе с отрядами народного ополчения возобновили контроль над замком Фахр-ад-Дин аль-Маани (Qalaat Fakhr ad-Din al-Maani), который находится в Пальмире.
Успех в деле реализации договоренности о прекращении боевых действий будет зависеть и от способности мирового сообщества выполнять уже принятые решения.
Ранее глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявлял о необходимости принять жесткие меры, чтобы остановить нелегальных мигрантов через российско-финскую границу.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
Законопроект, представленный госконтролем, предусматривает несколько способов помощи органам государственной власти следить за маршрутами интернет-трафика.
Рауль Хаджимба дал поручения главам министерств и ведомств республики начать работу по направлениям, озвученным в послании президента 20 января.
Ранее украинские власти выразили намерение создать новую дипломатическую инициативу, целью которой должно стать возвращение Крыма. Российская сторона, комментируя эту идею, отметила, что вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт.
Согласно сообщению Белого дома по итогам борьбы с ИГ в 2015 году, террористическая группировка контролирует почти 100 километров сирийско-турецкой границы.
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль, также проводится сплошной мониторинг в отношении объектов оптовой и розничной торговли.
Начальник юридического управления экономико-правого департамента Национального банка Абхазии Роланд Лебедь рассказал Sputnik о принятии валютного регулирования и контроля.
Выявлены нарушения ветеринарных требований при ввозе в Калининградскую область из Турции шести партий куриного мяса общим весом более 162 тонн, сообщила пресс-служба ведомства.
Новая форма бланка строгой отчетности "Билет" вводится с целью дополнительного контроля поступления финансовых средств в бюджет республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.