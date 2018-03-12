Новости по теме коррупция

По миру в теневой экономике циркулирует 307 миллиардов евро, и изъять их из обращения будет логичным решением, заявил представитель Международного института развития Алексей Скопин в интервью Радио Sputnik.
Ранее представитель Минфина США заявил, что Владимир Путин якобы связан с коррупционными схемами. Заявление США - это одновременно жест прямой агрессии и полного поражения, считает депутат Госдумы Ирина Яровая.
Интервью представителя американского Минфина, в котором тот обвиняет Владимира Путина в коррупции, не связано с какими-то конкретными случаями и фактами, заявил информированный источник в Вашингтоне.
Арестованные чиновники ФИФА подозреваются в получении взяток в миллионы долларов за продажу маркетинговых прав футбольных турниров в Южной Америке и отборочных матчей чемпионата мира, сообщили власти Швейцарии.
Большую часть нелегального экспорта нефти ИГ осуществляет через территорию Иракского Курдистана и Турции с попустительства местных властей, считает Джон Кириаку.
В среду прокуратура Нью-Йорка обвинила в коррупции экс-президента Генассамблеи ООН Джона Эша, который получил от китайских бизнесменов 1,3 миллиона долларов, по версии следствия.
Бывшему президенту Генеральной Ассамблеи ООН и постпреду Антигуа и Барбуда Джону Эшу прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинение во взяточничестве. Со слов прокурора Нью-Йорка, общий объем взяток составил 1,3 миллиона долларов.
Депутаты Народного Собрания приняли во втором чтении закон "О противодействии коррупции" 23 сентября.
Замминистра внутренних дел Абхазии Вячеслав Кураскуа сообщил Sputnik, что премьер-министр Артур Миквабия не писал в МВД заявление против директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба за клевету.
Только одни изъятые при обыске часы стоят около 1 миллиона долларов, а следователи нашли целую коллекцию.
Президент Рауль Хаджимба прокомментировал выступление директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба, обвинившего премьер-министра республики в попытке получения части доходов предприятия.
Принятый в первом чтении Закон предусматривает профилактические меры путем формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, подчеркнул депутат Георгий Агрба.
По данным СМИ, бывший прокурор США Дженни Деркан якобы предупреждала членов исполкома организации о надвигающихся расследованиях. Ранее сообщалось, что прокуратура США и ФБР выясняют причастность Блаттера к коррупции в ФИФА.
Ранее сообщалось, что федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран - хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов - России и Катара.
Обвинения в коррупции внутри ФИФА звучали на протяжении многих лет, рассказал глава МИД Франции Лоран Фабиус. По его словам, перенос выборов в сложившейся ситуации был бы логичным.
Национальный антикоррупционный комитет планирует участвовать в проверках совместно с контролирующими органами.
В рамках возбужденного уголовного дела следствие ведет проверку объема и качества выполненных работ в двух дошкольных учреждениях в городе Гудаута и на Сухумском городском стадионе.
Народная социалистическая партия при поддержке других представителей оппозиции предоставили заявление в суд с призывом привлечь Дилму Руссефф к расследованию коррупционного скандала.
Замглавы департамента Минобороны России Горшколепов арестован до 3 мая. Горшколепов, занявший пост замглавы департамента вскоре после увольнения Евгении Васильевой, подозревается в причинении ущерба на 16,6 миллионов рублей, сообщает СМИ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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