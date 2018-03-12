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Новости по теме кредитование

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  • Национальный банк РА
    14:16 28.02.2016
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    Нацбанк Абхазии: четверть века во главе системы

    Принятые 28 февраля 1991 года Верховным Советом Абхазской АССР законы "О центральном банке Абхазской АССР" и "О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР" дали толчок к формированию современной банковской системы республики.

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