Новости по теме культурное наследие

Пальмира, древние развалины которой — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, находилась под контролем ИГ с середины мая 2015 года. Как выглядит разрушенная террористами историческую часть Пальмиры смотрите в фотоленте РИА .
Бывший Дворец культуры в стиле сталинского ампира построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными, рассказывают коренные жители города Гагра.
3D панорама внешнего вида Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама внутреннего убранства Драндского Успенского собора VI века продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Заместитель министра культуры Абхазии, глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказал в интервью Sputnik о деталях работы по сохранению архитектурных памятников республики.
3D панорама окрестностей Драндского Успенского собора VI века продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Историю Синопского парка и здания СФТИ рассказала Арифа Капба.
3D панорама Бедийского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Кабинет Министров одобрил целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия".
О сухумских домах и виллах княжеской фамилии Чачба, потомков владетельных князей Абхазии рассказывает Арифа Капба.
Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Папаскир Борис Чолария отдал на реставрацию княжеский шкаф XIX века.
Правительство России приняло распоряжение, согласно которому расположенные в Крыму и Севастополе объекты культурного наследия получают федеральный статус.
Столичная администрация передала материалы в суд, который обязал собственника кафе "Чегем" выплатить штраф и убрать пластиковую пристройку до апреля 2015 года, сообщили в Министерстве культуры республики.
Проекты, связанные с охраной памятников историко-культурного наследия, включены в план мероприятий культурного сезона "Россия – Абхазия" 2016 года.
Комиссия по монументальному искусству при Кабинете Министров, учитывая мнения Городского Собрания Пицунды, будет решать, относятся ли остановки к предметам охраны.
Панорама Иверской горы и Анакопийской крепости в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Президент Абхазии передал гравюру "Vues D'Abkhasie" в дар Национальной картинной галерее.
Президентская программа по составлению полного единого реестра памятников культуры будет запущена в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.