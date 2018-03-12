Новости по теме матчи

Четыре сотрудника турецких правоохранительных органов окажут помощь российским коллегам на ответной встрече "Локомотив" - "Фенербахче", которая состоится 25 февраля, сообщил РИА Новости представитель МВД Турции.
Товарищеский матч между нижегородским футбольным клубом "Волга" и армянским клубом "Арарат" отменен из-за вмешательства МИД Грузии, сказал корреспонденту Sputnik президент ФФА Руслан Аджинджал.
Правительство Бельгии в целях предупреждения терактов посоветовало перенести товарищеский матч по футболу между сборными Бельгии и Испании. На игре должны были присутствовать около 50 тысяч зрителей.
Даты проведения были обговорены непосредственно с руководством ConIFA, сообщил член оргкомитета Астамур Адлейба.
Футбольные болельщики тульского "Арсенала" и московского "Торпедо" устроили потасовку на матче чемпионата России в Туле. Смотрите на видео, что происходило на трибунах 5 апреля.
Из-за поведения болельщиков сборной Черногории матч между сборными России и Черногории в пятницу был отменен во втором тайме. Фанат бросил файер во вратаря россиян Акинфеева, после чего он покинул поле на носилках.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.