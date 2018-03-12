Новости по теме обезьяны

Павиану Гарику - самой старой обезьяне Сухумского обезьяньего питомника - 34 года.
НИИЭПиТ Сухумский обезьяний питомник – один из старейших в мире научно-исследовательских приматологических центров.
Посетителям Сухумского питомника обезьян нужно помнить о нескольких простых правилах.
Заведующая научно-приматологическим музеем НИИЭПиТа Альдона Салакая рассказала о том, как правильно вести себя в питомнике и как реагируют на посетителей обезьяны.
Посетители Сухумского обезьяньего питомника не прислушались к предостережениям сотрудников.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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