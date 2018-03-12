Новости по теме общественный транспорт

Недовольные водители маршрутных такси собрались в среду у Администрации президента.
Грузовой автомобиль столкнулся с сельским автобусом, направлявшимся из Члоу в Сухум. Один пассажир погиб, двое в тяжелом состоянии.
Совещание по вопросам транспорта с участием руководства правительства республики и глав профильных министерств провел президент Абхазии в среду 8 июля.
Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба объяснил корреспонденту Sputnik, почему водители маршруток сами подняли тарифы на проезд в общественном транспорте.
В Цандрипше ведутся работы по подготовке к летнему курортному сезону.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.