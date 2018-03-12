Новости по теме общество

Работа по приему и обустройству украинских беженцев продолжится в 2016 году. ФМС России хочет модернизировать институт убежища в России, сократив сроки рассмотрения заявлений об убежище и добавив новую, временную форму защиты.
Психолог Элана Кортуа в интервью информационному агентству Sputnik Абхазия рассказала о том, что такое деньги и какую роль они играют в нашей жизни.
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Благотворительная общественная организация "Киараз" начала сбор новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей Абхазии.
В ситуации, когда опасность терактов велика, нужно сохранять спокойствие, но вести себя более осмотрительно, считает психолог Владимир Менделевич.
Впервые в Абхазии пройдет обследование всех долгожителей страны. О том, для чего его проводить и с какими трудностями придется столкнуться, корреспонденту Sputnik рассказали ученые НИИЭПиТа.
Презентация результатов исследовательских работ Ассоциации женщин Абхазии, посвященных проблемам безопасности и роли женщин в процессе принятия решений.
Депутат Народного Собрания, представитель политической партии "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал требования оппозиции, озвученные на митинге 21 октября.
Республиканская общественная организация "Апсадгьыл" призывает все стороны политического процесса не выходить за рамки конституционного поля, отказаться от языка ультиматумов и любых уличных действий.
Об институте брака в абхазском обществе и степени его подверженности изменениям на основе реальной истории из жизни рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями Координационного Совета русских общин, российских соотечественников в Абхазии в пятницу 21 августа.
Город нуждается в нашей инициативе, сказала журналист Надежда Венедиктова на публичной лекции общественной кампании по сохранению архитектурных памятников Сухума.
Сотрудники "Континента" считают, что их волю и стремление к справедливости решили побороть измором, оставив без работы и средств к существованию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.