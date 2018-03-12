Новости по теме обсуждение

В состав абхазской делегации войдут представители МИД Абхазии и администрации президента, темой встречи станут Женевские дискуссии.
Встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье состоялась в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия в пятницу 4 марта.
Как накануне сообщили в Кремле, ожидается, что основное внимание во время встречи двух лидеров будет уделено перспективам укрепления торгово-экономических связей.
В центре внимания находилась реализация российско-американской инициативы о прекращении боевых действий в Сирии и соответствующих решений Совета Безопасности ООН.
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал Sputnik об участии ТПП республики в VII съезде Торгово-промышленной палаты России.
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