Новости по теме огневка

Пораженные огневкой самшитовые насаждения в Пицунде и ущелье реки Бзыбь были еще раз обработаны спустя три месяца. Об этом рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар рассказал о результатах и перспективе борьбы с самшитовой огневкой.
Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава сказал, что очаги поражения самшита обнаружены вдоль Рицинской трассы.
Директор института экологии Абхазии Роман Дбар рассказал Sputnik об естественных врагах самшитовой огневки.
В Кабинете Министров Абхазии обсудили меры по защите самшита от вредителя.
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