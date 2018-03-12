Новости по теме огонь

Оргкомитет Олимпиады-2016 представил маршрут эстафеты олимпийского огня и форму факелоносцев на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро. Смотрите на видео, как проходила презентация.
Из документа, подписанного РФ и США, были исключены группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", сообщил источник в делегации московско-каирской группы сирийской оппозиции на переговорах.
До 12 часов 26 февраля будет произведена серия проверок, что позволит ввести в действие режим прекращения огня, сообщил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал перекрытие контрабанды через турецко-сирийскую границу одним из главных условий для прекращения огня в Сирии.
В Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня, в связи с чем Москва призывает все стороны безоговорочно соблюдать перемирие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.