Новости по теме охрана памятников

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города, Сухумской крепости.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik о выбранном месте для празднования Дня города - Сухумской крепости.
Опубликован государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии, подписанный Раулем Хаджимба 29 октября.
Москва требует от Варшавы найти и наказать виновных в осквернении памятника советским солдатам в Щецине, а также восстановить его первоначальный облик, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.