Новости по теме опасность

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин проводит очередную встречу с спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зурабом Абашидзе в Праге.
МЧС перекрыло движение на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля Транскавказской магистрали из-за обильного снегопада до особого распоряжения.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов в ходе брифинга в пятницу 19 февраля рассказал о том, что в республике не было случаев заражений опасным вирусом Зика.
О проблеме наркомании в стране, об отсутствии общественного осуждения наркоманов и о том, как выходить из сложившейся ситуации рассуждает колумнист Sputnik Инал Лазба.
Большинство стран Латинской Америки имеют строгое законодательство об абортах. Случаи микроцефалии, связанные с вирусом Зика, породили новые дебаты и поставили вопрос о реформе законодательства.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар и главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева рассказали Sputnik о возможности появления вируса Зика в Абхазии.
Чрезвычайное положение объявили в некоторых странах в связи со стремительным распространением вируса Зика. Смотрите на видео, какие профилактические мероприятия провели на улицах Каракаса и что рассказал представитель ВОЗ о заболевании.
Роспотребнадзор информирует, что в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами, многие из которых не встречаются в России.
В связи с быстрым распространением болезни, связанной с тысячами случаев врожденных дефектов в Бразилии, вирус Зика объявлен ВОЗ чрезвычайной угрозой, говорится в сообщении организации.
Движение транспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях вновь запрещено в связи со сходом лавин. Транскавказская автомагистраль будет открыта для движения после особого распоряжения.
Как во времена СССР, так и в настоящее время потенциальными целями для американских ядерных ударов являются крупнейшие города Российской Федерации, предположил российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Пожар в торговом центре был локализован в 14:07 на 200 квадратных метрах. Два человека пострадали и были доставлены в больницу, сообщили в Южном региональном центре МЧС России.
Ключевым вопросом в отношениях Грузии, Южной Осетии и Абхазии является подписание соглашения о неприменении силы. Грузия подобный документ подписывать отказывается, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Турецкий сейнер приближался к стоящему на якоре сторожевому российскому кораблю, не выходя на радиоконтакт и не отвечая на визуальные сигналы. Для избежания столкновения кораблей российский экипаж применил стрелковое оружие.
Российские власти после введения запрета на полеты в Египет обсуждают возможность прекращения авиасообщения с другими странами с нестабильной ситуацией, пишет "Коммерсант".
Власти США опасаются того, что присутствие российских подлодок в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта. Зампред комитета Совета Федерции по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "абсурдным" подобные опасения американских разведывательных служб.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.