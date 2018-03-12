Новости по теме отдых на побережье

По прогнозам синоптиков, в течение недели территория Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного давления и смены воздушных масс.
В числе наиболее популярных стран для отдыха среди российских граждан Абхазия уверенно занимает лидирующие позиции, с каждым годом желающих посетить маленькую причерноморскую республику становится больше. О том, как спланировать отдых в Абхазии и не стать жертвой мошенников, рассказала Астанда Ардзинба.
О том, как добраться до Абхазии, вы уже знаете. Интересно ли вам узнать, что можно увидеть и как перемещаться по стране?
По данным метеорологов Абхазии, 19 июня погода в республике будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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