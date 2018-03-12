Новости по теме овощи

Агрокомбинат "Фруктис" в Очамчырском районе выращивает экологически чистые помидоры, обогревая теплицы термальными водами и опыляя цветы томатов специально завезенными голландскими шмелями.
"Югагрохолдинг" займется выращиванием и переработкой картофеля в Подмосковье. Нужны также склад и налаженное производство замороженного картофеля фри.
Sputnik Абхазия отобрал самые полезные осенние плоды, которые поистине представляют собой кладезь витаминов. В инфографике представлена информация о том, как правильно выбрать фрукты и овощи, как их подольше сохранить, что из них можно приготовить.
Министр сельского хозяйства Тимур Эшба рассказал о потенциале и планах в сфере аграрного сектора.
Астронавты НАСА Скотт Келли, Челл Линдгрен и японский астронавт Кимия Юи на МКС попробовали впервые выращенные на орбите листья салата. Смотрите кадры дегустации.
На сортоиспытательном участке по выращиванию овощей в селе Ачадара в "День поля" сельхозпроизводители показали плоды экспериментального урожая из голландского посадочного материала.
На строительство овощехранилища в Гулрыпше было потрачено 100 миллионов рублей российской финансовой помощи.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.