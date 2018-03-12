Новости по теме паспорта

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия при содействии администрации города Сухум и районов республики провела паспортизацию предприятий Абхазии.
Президент России дал поручение профильным ведомствам ускорить подготовку документов по упрощенному приобретению российского гражданства гражданами Абхазии, сообщил Рауль Хаджимба.
В настоящее время ведутся переговоры, однако Москва полностью готова к такому шагу для стимулирования туризма между двумя странами, заявил во вторник российский посол в Японии Евгений Афанасьев.
Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Второй паспорт понадобится при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в другую.
Второй паспорт понадобится при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте россиянина отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в какую-то другую, недружественную первой.
Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Планируется, что выдача общегражданских паспортов будет завершена в течение 2016 года.
Лидер Limp Bizkit, женатый на крымчанке, заявил, что при получении российского паспорта он готов проживать в Крыму по шесть месяцев в году в своем "симпатичном домике".
Туроператоры Абхазии и России прокомментировали Sputnik усложнение процедуры выдачи шенгенской визы.
По новым правилам при пересечении границы у тех, чья виза содержит биометрические данные, будут проверять отпечатки пальцев.
60 тысяч общегражданских паспортов Республики Абхазия, изготовленных российским предприятием Гознак, находятся на территории страны, лежат на ответственном хранении. Об этом сообщил первый вице-премьер Шамиль Адзынба на брифинге в Кабинете Министров в среду.
В республику доставлено 60 тысяч внутренних паспортов, ожидается поступление еще 190 тысяч паспортов и 50 тысяч видов на жительство.
Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 20 человек об отказе от эстонского гражданства. Восемнадцать ходатайствующих постоянно проживают за границей, из них 10 - в России.
В Кабинете Министров рассмотрели заявки фирм на предоставление оборудования для оснащения паспортного управления МВД Абхазии.
Депутат Народного Собрания, член Фонда экспертного содействия "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал контракт с российским предприятем "Гознак" на изготовление абхазских паспортов нового образца.
Вице-премьер Абхазии Дмитрий Сериков прокомментировал контракт с российским предприятем "Гознак" на изготовление абхазских паспортов нового образца.
Вопросом изготовления новых паспортов Абхазия должна заниматься исключительно собственными силами и под контролем собственных спецслужб, считает фонд экспертного содействия "Аинар".
В Кабинете Министров Абхазии прошла презентация проекта для представителей СМИ и общественности нового образца общегражданского паспорта гражданина Абхазии.
Готовится законопроект, по которому будет разработан законный механизм выдачи абхазских паспортов, сообщил Рауль Хаджимба на встрече с жителями Галского района.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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