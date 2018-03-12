Новости по теме потери

Из-за российских санкций, введенных против Турции после инцидента со сбитым Су-24, в первую очередь пострадают турецкие поставщики цитрусовых, а также бизнесмены, работающие в сфере легкой промышленности, считает турецкий экономист Эрхан Асланоглу.
Президент французской компании CIFAL Жиль Реми заявил, что настроен не очень оптимистично и боится, что в январе будут продолжены санкции против РФ, от которых, как он считает, Франция очень сильно страдает.
Строительство второй ветки "Северного потока" означает исключение Украины из транзитных поставок в Европейский союз, заявил Арсений Яценюк.
Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на поддержку европейских фермеров. Как заявил генсек профсоюза фермеров, эта сумма далека от того, чтобы покрыть потери, которые обходятся аграриям в 5,5 миллиарда евро в год.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.