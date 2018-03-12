Новости по теме повышение

В Абхазии на два рубля повышена цена на хлеб.
СМИ: пенсии россиянам в 2016 году планируется повысить на 7% По словам неназванных источников, этот вариант индексации - лишь компромисс между предложениями Минфина и социального блока. Он пока не является окончательным.
Инициативная группа "Нет грабежу" проводит акции протеста против повышения тарифа на электроэнергию. Решением Комиссии по регулированию общественных услуг, принятом 17 июня на основе заявки компании "Электросети Армении", с 1 августа электроэнергия подорожает примерно на 16,7%.
Инициативная группа "Нет грабежу" проводит акции протеста против повышения тарифа на электроэнергию. Решением Комиссии по регулированию общественных услуг, принятом 17 июня на основе заявки компании "Электросети Армении", с 1 августа электроэнергия подорожает примерно на 16,7%.
Пенсионное cоглашение Абхазии и Российской Федерации распространяется на россиян, имеющих регистрацию по месту жительства в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.