Новости по теме правоохранительные органы

Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Роль стационарных постов милиции в борьбе с нарушителями на дорогах завышена, более результативным представляется ведение учета наиболее аварийно-опасных участков, отметил Алексей Ломия.
Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Абхазии и России должен стать серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии, заявил Алексей Ломия.
Пресс-служба МВД сообщила, что возвращение автомобиля произведено в полном соответствии с законодательством республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.