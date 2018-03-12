Новости по теме празднование

Количество участников акции "Бессмертный полк" на данный момент превысило 500 тысяч человек, участники продолжают прибывать сообщили в пресс-центре МВД России.
В День Победы в Великой Отечественной войне ветераны ВОВ, руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.
В марше приняли участие военнослужащие Минобороны России и кавалерийская группа президентского полка ФСО России в форме одежды 1941 года, воспитанники московского суворовского и московского военного музыкального училищ, а также кадетские отряды.
Обрядовый праздник Ацуныҳәа абхазы проводят с древних времен. Жители сел обращаются к Всевышнему и просят у него благословения и хорошего урожая с кукурузных полей.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в День пожарной охраны провело соревнования по пожарно-спасательному спорту.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.