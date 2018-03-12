Новости по теме приметы

День пятница и число 13 издревле считались приносящими неудачу, а их сочетание порой приводит к сложно выговариваемому заболеванию "параскавидекатриафобии". Так ли страшен этот день для жителей Абхазии, попытался узнать корреспондент Sputnik.
Фольклорист, сотрудник "Центра Нартоведения и полевой фольклористики" Абхазского государственного университета Эсма Тодуа рассказала Sputnik о старинных народных поверьях и приметах абхазов.
С древних времен предки абхазов предсказывали погоду по поведению животных и растений, однако в современном мире даже научно обоснованные народные поверья утратили силу из-за изменения климата на планете.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.