Новости по теме производство

Одна из самых крупных фирм по производству оконных систем в Абхазии и юге России была основана восемь лет назад, за короткий срок она получила признание клиентов и заняла лидирующие позиции на рынке.
Сухумский рыбокомбинат - один из пяти рыбных заводов страны, перерабатывающих улов на муку и рыбий жир, рассказал Sputnik директор Сухумского рыбокомбината Астамур Джопуа.
Сезон лова хамсы в Абхазии заканчивается, сухумский рыбокомбинат из 10 тысяч тонн рыбы по квоте выловил 80%, а вся пойманная хамса перерабатывается на рыбную муку и рыбий жир, сказал директор Сухумского рыбокомбината.
Сезон лова хамсы в Абхазии заканчивается, из 10 тысяч тонн рыбы по квоте выловили 80%, рассказал корреспонденту Sputnik директор Cухумского рыбокомбината Астамур Джопуа.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Абхазии Игорь Ахба обсудили перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках сельхозпродукции и автомобилей, а также развитии туризма.
"Югагрохолдинг" займется выращиванием и переработкой картофеля в Подмосковье. Нужны также склад и налаженное производство замороженного картофеля фри.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
Премьер-министр Артур Миквабия встретился с отечественными производителями, обладателями гран-при международной агропромышленной выставки "Золотая осень - 2015" в Москве.
Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору будет контролировать работу опасных производственных объектов Абхазии посредством ведения государственного реестра и проведения плановых ежегодных проверок.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.