Новости по теме проверка

Проверка здания ФГУП ВГТРК на Ленинградском проспекте закончилась, взрывное устройство не обнаружено, сообщил источник в экстренных службах.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
Слова главы Чечни о внесистемной оппозиции были опубликованы на официальном сайте правительства республики. Таким образом, полагает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава субъекта публично призывает к антиконституционным действиям.
Начальник отдела собственной безопасности Государственного таможенного комитета Абхазии сообщил Sputnik, что в ходе проверки были обнаружены нарушения финансовой дисциплины.
Плановые проверки объектов общественного питания провели инспекторы Департамента потребительского надзора Госстандарта Абхазии в период с 1 по 15 августа 2015 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.