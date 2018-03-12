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Новости по теме проверка

4 Результаты
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  • 14:18 28.04.2016
    20

    Бомба в здании ВГТРК в Москве не найдена

    Проверка здания ФГУП ВГТРК на Ленинградском проспекте закончилась, взрывное устройство не обнаружено, сообщил источник в экстренных службах.

  • Рейд в акватории Абхазии.
    16:29 12.02.2016Фото 11
    206

    Большая морская проверка

    Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.

  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото.
    09:27 18.01.2016
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    Высказывание Кадырова просят проверить на экстремизм

    Слова главы Чечни о внесистемной оппозиции были опубликованы на официальном сайте правительства республики. Таким образом, полагает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава субъекта публично призывает к антиконституционным действиям.

  • Государственный таможенный комитет РА
    13:42 12.01.2016
    883

    Нарушения финансовой дисциплины обнаружены в таможне Абхазии

    Начальник отдела собственной безопасности Государственного таможенного комитета Абхазии сообщил Sputnik, что в ходе проверки были обнаружены нарушения финансовой дисциплины.

  • Проверку объектов общепита провел Госстандарт Абхазии
    17:12 17.08.2015
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    Проверку объектов общепита провел Госстандарт Абхазии

    Плановые проверки объектов общественного питания провели инспекторы Департамента потребительского надзора Госстандарта Абхазии в период с 1 по 15 августа 2015 года.

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