Новости по теме работа

О том, над чем 112 лет назад работала метеостанция в Сухуме и чем занимается метеорология сегодня, рассказал глава Госгидрометеослужбы республики Левард Барцыц.
В странах СНГ в 1,82 раза больше женщин, чем мужчин, которые заняты квалифицированным трудом, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет всего 1,16.
Ранее сообщалось, что шахту решено затопить, и работы по затоплению, по данным источника в штабе по ликвидации ЧС, планируется начать уже в ночь на пятницу, а ориентировочные сроки их проведения - 40-50 дней.
О начале своего творчества и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в жизни, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik скульптор, бывший председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля, на которой подвел итоги работы Парламента на зимней сессии.
Участники голодовки освобождают генерального директора предприятия "Континент" Игоря Варова от обещания подписать договор о субаренде и выразили свою поддержку любому его решению.
Бессрочную акцию протеста в форме голодовки проводят сотрудники "Континента".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.