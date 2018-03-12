14:00 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск

Новости по теме рак

1 Результаты
  • Свежее
  • Популярное
  • Деткое онкологическое отделение городской больницы №31 в Санкт-Петербурге.
    13:39 15.02.2016
    193

    Международный день детей, больных раком, отмечается 15 февраля

    Основная цель проведения Международного дня детей, больных раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, социально ответственных граждан всех специальностей о проблемах детской онкологии.

  • 16:27 14.01.2016
    28

    Скончался британский актер Алан Рикман

    Алан Рикман более 30 лет был любимцем зрителей по всему миру за свои роли в фильмах "Крепкий орешек", "Разум и чувства" и "Поттериане". Актер скончался в Лондоне после продолжительной болезни.

      Новости

      Все новости
      Все новости

      Мультимедиа

      Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
      Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
      В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
      Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
      Карта ремонта дорог в Абхазии
      Карта ремонта дорог Абхазии

      Соцсети

      Sputnikabkhazia

      Орбита Sputnik