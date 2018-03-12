Новости по теме расходы

ФРГ будет придерживаться сбалансированного бюджета без новых заимствований, поскольку для страны со стареющим населением, каковой и является Германия, это является лучшим вариантом, заявила федеральный канцлер.
Родить ребенка в Абхазии – событие как радостное, так и затратное. На ведение беременности и содержание ребенка в первые годы его жизни молодой семье придется потратить внушительную сумму.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
2016 год станет первым этапом по переходу к программной структуре расходов республиканского бюджета, отметила Амра Кварандзия.
Президент США предложил заложить 83 миллиона долларов в 2016 году на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Евразии и Юго-Восточной Европе". Увеличение составит 26 %.
Первое сентября уже близко, в преддверии этого дня Sputnik подготовил инфографику, в которой обозначен средний бюджет необходимый родителям, чтобы собрать ребенка в школу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.