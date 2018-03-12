Новости по теме собаки

Российская военная база Южного военного округа проводит специальные тренировки служебных собак для охраны российской военной инфраструктуры в Абхазии.
Эксперт кинологической службы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, как пройдет процесс обучения собак поисковым работам.
Эксперт кинологической службы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, как пройдет процесс обучения собак поисковым работам.
На мероприятии в честь иудейского праздника Ханука собака Биньямина Нетаньяху по неизвестной причине укусила мужа заместителя главы израильского МИД, а также депутата парламента страны.
Выделяемые финансовые средства на борьбу с бездомными собаками не достаточны, считает начальник Коммунального управления администрации города Сухум Елена Атепина.
Выделяемые финансовые средства на борьбу с бездомными собаками недостаточны, считает начальник Коммунального управления администрации города Сухум Елена Атепина.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.