Новости по теме соболезнования

Терроризм можно победить только за счет устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего активное участие и сотрудничество субъектов государства и общества, считают глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и генсек организации Ламберто Заньер.
Обрушение в шахте "Северная" в Воркуте на глубине 748 метров произошло 25 февраля, всего на момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность.
О вкладе в виноделие Абхазии ушедшего из жизни Владимира Ачба рассказал Sputnik заместитель генерального директора ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.
В связи с кончиной главы Северной Осетии–Алании Тамерлана Агузарова президент Абхазии Рауль Хаджимба направил родным и близким умершего телеграмму с соболезнованиями.
Президент Абхазии выразил глубокие соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду и всему французскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии террористических актов в Париже.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
Президент России Владимир Путин также отметил, что борьба с терроризмом требует активной координации усилий всего мирового сообщества.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.