Новости по теме союзники

О важности подписания договора в ситуации непростых отношений Абхазии с Грузией, стремящейся войти в НАТО и не собирающейся признавать суверенитет Абхазии, а также неприятия евродепутатами Договора о стратегическом партнерстве Абхазии и России рассказал Sputnik научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС Виталий Бельский.