Новости по теме союзники

Сегодня России лучше иметь минимум, но зато самых необходимых союзников, чем много, но притворных, пишет политолог Виталий Третьяков в материале РИА Новости.
О необходимости России и Абхазии выстроить современную и эффективную систему безопасности, способную дать отпор любому противнику рассказал Sputnik первый секретарь Всероссийской общественной организации "Поколение Победы" Евгений Шабаев.
РФ убеждена, что устойчивый и долгосрочный мир на Ближнем Востоке возможен только при условии преодоления внутриконфессиональных противоречий в исламском мире, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
О важности подписания договора в ситуации непростых отношений Абхазии с Грузией, стремящейся войти в НАТО и не собирающейся признавать суверенитет Абхазии, а также неприятия евродепутатами Договора о стратегическом партнерстве Абхазии и России рассказал Sputnik научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС Виталий Бельский.
О том, что соглашение по ОГВ – не просто новая конфигурация традиционного взаимодействия сторон, а новая прочность национального суверенитета Республики Абхазия, рассказал Sputnik обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.