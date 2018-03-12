Новости по теме судьи

Очередное заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, на котором избирали судей, состоялось в среду 10 февраля.
Омар Берулава избран на должность судьи Верховного Cуда Абхазии.
Парламент Абхазии на заседании 21 декабря отклонил кандидатуру адвоката Омара Берулава в качестве судьи Верховного Суда.
На заседании Народного Собрания в пятницу 9 октября депутаты избрали судей.
Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за избрание Зураба Агумаа на должность председателя Верховного Суда.
Верховный Cуд Абхазии под председательством судьи Сергея Эксузяна продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой в четверг 9 июля.
Судья городского Суда Рустам Чагава заявил, что решение об освобождении от уголовной ответственности Ахры Еника и Инала Авидзба было принято в связи с требованиями сторон.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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