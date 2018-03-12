Новости по теме суверенитет

Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008 году, после того, как Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа того же года.