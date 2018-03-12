Новости по теме суверенитет

Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008 году, после того, как Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа того же года.
КНДР смогла стать ядерной державой, которая в состоянии применить оружие массового поражения в целях надежной защиты своего суверенитета и национального достоинства, заявил Ким Чен Ын.
Китайский МИД подчеркнул, что Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над островами, а строительная деятельность не повлияет на свободу навигации в Южно-Китайском море.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.