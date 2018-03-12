Новости по теме ученики

День знаний традиционными праздничными мероприятиями на площади перед школой отметили в Абхазском государственном лицее-интернате имени Кондрата Дзидзария.
Преподаватели и ученики Абхазского государственного лицея-интерната отметили День знаний.
В школах Абхазии начался новый учебный год.
Торжественная линейка по случаю Дня знаний прошла в Сухумской вспомогательной школе.
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Экзамен по абхазской литературе проходил в Сухумской Горской школе №10 имени Нестора Лакоба 6-7 июня. Из 21-го ученика неудовлетворительные оценки получили 15.
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