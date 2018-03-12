Новости по теме вертолеты

Утром в пятницу вблизи села Варварино Юрьев-Польского района Владимирской области упал вертолет Eurocopter AS-355N, на борту которого находилось четыре человека, двое из них погибли, двое получили травмы.
Ми-8 авиакомпании "Турухан", на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение в двух километрах от Игарки. Погибли экипаж и семь пассажиров. Выжившие находятся в реанимации.
Источник в экстренных службах Хабаровского края сообщил, что самописцы будут демонтировать после подъема разбившегося вертолета Ми-8 на сушу.
Несколько групп туристов и местных жителей были эвакуированы из зоны природных пожаров недалеко от озера Байкал в Иркутской области в понедельник. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС РФ боролись с огнем с помощью авиации.
Оказывается постоянная помощь спасателям МЧС при эвакуации пострадавших и погибших граждан.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что до последней секунды летчики пытались спасти машину.
Вертолет Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" разбился во время авиашоу под Рязанью в воскресенье. Смотрите на видео, как единственный выживший в этой катастрофе пилот выбрался из горящего "Ночного охотника".
Эксгумация неопознанных останков, захороненных у Мемориала Славы погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, началась 15 июля 2013 года.
Десятки модифицированных вертолетов представили на международной выставке HeliRussia 2015 в Москве. Смотрите на видео, как выглядели медицинский "Ансат" и двухместная скоростная и сверхлегкая "Афалина".
9 мая из Сухума в Москву вылетел вертолет в память о погибшем в Великой Отечественной войне летчике-истребителе Кязыме Агрба, который не получил награды Героя Советского Союза.
Армейский вертолет потерпел крушение при аварийной посадке в провинции Идлиб, на северо-западе Сирии. Двоих членов экипажа увели боевики террористической группировки "Фронт аль-Нусра". Остальных схватили боевики неизвестной группировки.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.