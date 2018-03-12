Новости по теме ветеринары

Многие животные очень часто болеют. В отличие от людей, они не могут сказать, что именно их беспокоит. Вот тогда на помощь четвероногим, хвостатым и зубастым приходят ветеринары. Одна из них Мария Савинкова, которая посвятила свою жизнь ветеринарии.