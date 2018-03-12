Новости по теме витамины

Хурма в Абхазии поспевает в октябре. Поспевшую хурму бережно собирают в корзины. Для сушки используются неперезревшие плоды.
Латинское название хурмы Diospyros можно перевести как "пища богов". В различных странах этот фрукт называют диким фиником, зимней вишней или китайскими персиками.
Абхазия — страна с богатейшей природой и мягким климатом, здесь практический круглый год созревают фрукты и ягоды. И если спланировать отпуск правильно, то есть возможность попробовать самые экзотические лакомства и получить заряд витаминов на целый год.
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