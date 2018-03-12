Новости по теме вооруженные конфликты

В результате нескольких терактов в воскресенье в южном пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 46 человек, 115 получили ранения.
Возможно, надо было об этом говорить публично, но мы исходили из того, что мы не должны создавать дополнительную напряженность, а из того, что мы должны разрешать этот вопрос.
Заявления Турции и Саудовской Аравии о намерениях развернуть наземные операции на территории Сирии могут привести в военному столкновению между государствами региона, сообщил Бордюжа.
О результатах "противоречивой и деструктивной позиции" США по ситуации в Сирии рассуждает для Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.
Москва рассчитывает, что Анкара воздержится в Сирии от действий, подобных вводу войск и военной техники на территорию Ирака. Постпред РФ при ООН выразил надежду, что ситуация будет урегулирована так, чтобы это удовлетворяло официальный Багдад.
Анкара должна вывести войска с территории Ирака в установленный срок, заявил представитель Народного ополчения. Он не стал называть меры, которые организация предпримет в противном случае.
США передали помощь Украине для повышения обороноспособности украинских сил на сумму свыше 265 миллионов долларов, заявила представитель Пентагона Мишель Балданса.
Лех Валенса готов принять на себя посредничество в вопросе сирийского урегулирования в том случае, если российская армия будет готова обеспечить ему поддержку.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.