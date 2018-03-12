Новости по теме восстановление

"Все линии в Крыму включили, идет набор нагрузки, энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", — сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Президент Сирии призвал все российские компании принять участие в восстановлении Сирии, со своей стороны руководство страны будет способствовать тому, чтобы эти компании получили максимально эффективные, выгодные условия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.