Новости по теме выходные

Постановлением Кабинета Министров "Об утверждении Производственного календаря на 2016 год" в Абхазии объявлены выходными первые три дня мая.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Абхазии вместо выходного дня 7 марта рабочим днем объявлена суббота 12 марта 2016 года.
Редакция SputnikАбхазия подготовила инфографику, на которой представлен производственный календарь на 2016 год. оту.
Правительство Абхазии утвердило в четверг 29 октября производственный календарь на 2016 год, согласно которому жителей республики ожидает 20 праздничных выходных дней.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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