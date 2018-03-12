Новости по теме заводы

Новое оборудование по выпуску пластиковых ящиков презентовало президенту Абхазии руководство Гулрыпшского сельхозпредприятия “София”.
Одна из самых крупных фирм по производству оконных систем в Абхазии и юге России была основана восемь лет назад, за короткий срок она получила признание клиентов и заняла лидирующие позиции на рынке.
Пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области произошел в пятницу в 12.37 в цехе помески и укупорки пороха.
Строительство завода по производству полимерных водопроводных труб в Гудауте было обусловлено плохим состоянием водопроводной системы республики и необходимостью ее замены на качественную продукцию, произведенную в Абхазии.
В помещении гудаутского завода расположены две линии, производящие трубу, однако из-за небольшого количества заказов чаще всего используется только одна.
Уже за несколько десятков метров от завода по производству труб в Гудауте слышен нехарактерный для тихого туристического города шум неумолкающего ни на минуту оборудования предприятия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.