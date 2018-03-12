Новости по теме Австрия

Если все страны Евросоюза последуют примеру Австрии, которая ввела квоты, то Европа сможет принять в общей сложности два миллиона беженцев, заявила Вернер Файман.
Ведутся переговоры со странами, которые находятся на маршруте мигрантов, и существует общий договор, точнее план, что беженцы будут остановлены на македонской границе, сообщил глава МИД Австрии.
Переговорщики провели конструктивный диалог и договорились по многим вопросам. Переговоры будут продолжены в ближайшее время.
Египет, Иран, Ирак и Ливан присоединятся к переговорам по региональной проблематике.
Ранее со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер сообщалось, что Австрия намерена построить стену вдоль границы со Словенией, при этом речь шла не о закрытии границы.
Разговоры об отставке Башара Асада появились еще до переговоров в Вене, отметил Сергей Лавров.
Канцлер Австрии заявил, что государства, строящие заборы в ЕС, своими дейcтвиями направляют потоки беженцев к своим соседям.
Йоханнес и Маркус Риглеры сами спроектировали и за свой счет установили памятник советским военнослужащим и французскому военнопленному, погибшим при крушении самолета в марте 1945 года.
Иранский дипломат: Иран и "шестерка" достигли соглашения О заключении сделки заявил агентству Рейтер иранский дипломат. Еще один иранский чиновник подтвердил агентству заключение соглашения.
Как заявил иранский источник, близкий к переговорам, со вчерашнего дня западные партнеры по "шестерке" изменили и ужесточили свою позицию. Также им стало сложнее координироваться между собой, добавил он.
На переговорах в Вене есть понимание, что основная часть санкций против Тегерана будет сниматься, но остается одна большая проблема - вопрос оружейного эмбарго, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Полина Гагарина выступила с песней A Million Voices, которая была создана интернациональной командой авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий). С ней российская певица заняла второе место, набрав 303 балла. Победителем конкурса стал швед Монс Сельмерлев с 365 баллами.
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