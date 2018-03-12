Новости по теме Брюссель

Ранее полиция аэропорта объявила забастовку, требуя обеспечить проверку всех гостей аэропорта до их подхода к терминалу, а также не подпускать автомобили ближе, чем на 100 метров до него.
Улики, которые привели к аресту Фейсала С., не были подтверждены в процессе продвижения следствия, в результате этот человек был освобожден следственным судьей.
Число жертв теракта в Брюсселе сократилось до 28, но количество погибших не изменилось - их по-прежнему 31 человек, в том числе три террориста-смертника.
Флешка с картой была найдена в квартире в Афинах, где находился предполагаемый террорист Абдельхамид Абауд, который был убит в ходе спецоперации в Сен-Дени.
На фоне обострившейся после взрывов в Брюсселе террористической угрозы вице-президент Международной ассоциации ветеранов "Альфа" рассказал Sputnik о том, как вести себя во время терактов.
Террорист-смертник Ибрагим эль Бакрауи, совершивший теракт в аэропорту Брюсселя, в записке высказал опасения по поводу своей безопасности, из-за того, что его повсюду разыскивает полиция.
Наджим Лаашрауи изначально подозревался в причастности в серии атак в Париже 13 ноября, в настоящее время он также проходит по делу о терактах в Брюсселе, произошедших в минувший вторник.
Бельгийская телерадиокомпания, ссылаясь на источники в полиции, назвала имена боевиков, совершивших самоподрыв в международном аэропорту Брюсселя.
На видео Ивановой показано место оцепления, у которой стоят репортеры, в ожидании информации о трагических последствиях терактов и ходе расследования.
Парламентарий Валентина Булига рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что произошло после взрыва в аэропорту Брюсселя, откуда она должна была во вторник вернуться в Кишинев.
Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя во вторник, бельгийские СМИ сообщили о 11 жертвах и 20 пострадавших в результате взрывов.
Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя во вторник, бельгийские СМИ сообщили о 11 жертвах и 20 пострадавших в результате взрывов.
Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя во вторник около 08:00 по местному времени, бельгийские СМИ сообщили о 11 жертвах и 20 пострадавших в результате взрывов.
Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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