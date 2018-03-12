Новости по теме Минск

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил по итогам встречи, что в ходе переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось достичь договоренности об обмене пленными.
Стороны конфликта в Донбассе не смогли договориться ни по одному вопросу в гуманитарной, политической и подгруппе по безопасности, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Одним из главных вопросов переговоров в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе стал вопрос об обмене пленными, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.
Президент России поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени российской стороны.
Столица Белоруссии - город Минск был освобожден частями Красной Армии от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Смотрите на архивных кадрах, как проходила операция "Багратион".
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С полуночи 15 февраля с 00.00 (01.00 мск) в Донбассе, согласно Минским соглашениям, вступил в силу режим прекращения огня, за реализацией которого следит ОБСЕ.
Предполагается, что на встрече Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудят ход реализации "Минского пакета" по урегулированию конфликта на Украине.
Договоренности, достигнутые в Минске, открывают возможность для всеобъемлющего и устойчивого разрешения конфликта на Украине, считают лидеры G7, а также председатели Европейского совета и Европейской комиссии.
В ходе переговоров "нормандской четверки" удалось договориться о самом важном: прекращении огня с 00 часов 15 февраля и отвода тяжелых вооружений на равные расстояния от 50 до 140 км для создания зоны безопасности.
Проект выработанного в течение ночи соглашения главами государств "нормандской четверки" отправили на подпись представителям Донецкой и Луганской республик.
Президент России Владимир Путин призвал обе стороны на Украине проявить сдержанность для избежания кровопролития.
Киев не согласен со статусами Донецкой и Луганской народных республик, а также линией разграничения сторон.
В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Франсуа Олланд и Ангела Меркель поедут в Минск на встречу по урегулированию ситуации в Донбассе.
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