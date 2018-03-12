Новости по теме Новый Афон

Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршания рассказал Sputnik о доходах пещеры за лето 2015 года.
Во многих городах Абхазии можно увидеть остановки общественного транспорта, построенные во времена Советского Союза по эскизам художника, скульптора Зураба Церетели. Большая их часть находится в Пицунде.
Анакопийская крепость — древняя резиденция абхазских царей и первая столица Абхазского царства - это один из самых крупных и знаменитых памятников архитектуры средневековой Абхазии.
Панорама Иверской горы и Анакопийской крепости в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Обстрел автомобиля исполняющего обязанности начальника Ново-Афонского отделения милиции Нури Смыра произошел 15 июля примерно в 21.20 мск.
Презентация историко-градостроительного опорного плана и проекта зон охраны исторического города Анакопия-Новый Афон прошла в Администрации города в среду 8 июля.
О том, как добраться до Абхазии, вы уже знаете. Интересно ли вам узнать, что можно увидеть и как перемещаться по стране?
Главный менеджер Новоафонской пещеры Эсма Гарцкия рассказала корреспонденту Sputnik том, сколько человек посетило пещеру в июне 2015 года.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике для молодых людей, которые ранее не посещали многие знаменитые достопримечательности страны.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
По данным метеорологов Абхазии, 19 июня погода в республике будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона.
23 мая православные христиане Абхазии чтут память святого апостола Симона Кананита.
По словам ученика девятого класса Амвросиевской школы-интерната ДНР Игоря Кукоары, каждый их день в Абхазии наполнен приятными сюрпризом.
Одной из визитных карточек Абхазии с советских времен считается Новоафонская пещера, заслуженно ставшая излюбленным местом посещения всех туристов. Постепенно туризм в стране приобретает круглогодичный характер, уникальная природа влечет к себе любителей сказочных пейзажей.
Депутат Народного Собрания Республики Абхазия Кан Кварчия на расширенном заседании парламентских комитетов по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, и по экономической политике, реформам и инновациям заявил, что руководством Новоафонской пещеры скрывается полмиллиарда рублей.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.