Новости по теме Администрация президента России

К операции российских ВКС в Сирии присоединилась стратегическая авиация - самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ, сообщил Владимир Путин президенту Египта.
В Кремле не подтвердили факт обращения России в ФБР с просьбой подключиться к расследованию крушения А321. Активизация контактов между Россией и США по борьбе с терроризмом возможна, сказал Сергей Иванов. США уже получили запрос Египта о включении в команду экспертов по двигателям самолета, которые были произведены американской компанией.
Вопрос о дополнительном налогообложении иностранных интернет-компаний обсуждался на встрече в администрации президента.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.