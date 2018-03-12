Новости по теме G7

Вице-президент США подчеркнул нацеленность США и их партнеров по "семерке" на продолжение давления на Россию до полного выполнения минских договоренностей, включая возврат украинской части границы под контроль Украины.
Президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил о личной ответственности главы РФ за последствия санкций против России. Смотрите на видео фрагмент выступления американского лидера.
В заключительный день саммита политики будут обсуждать вопросы гуманитарного плана, а также экологии. Россия от участия в G7 отстранена, хотя почти в каждом выступлении накануне затрагивалась российская тема.
Акции протеста, в которых приняли участие более 300 человек, прошли в воскресенье 7 июня в Баварии. Протестующие заблокировали движение автомобилей на Бундесштрассе на 1,5 часа.
Официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер сказал, что "политическая ситуация" сделала невозможным участие на предстоящем саммите G7 главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.