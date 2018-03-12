Новости по теме КВН

Чемпионы Высшей лиги КВН "Нарты из Абхазии" приняли участие во встрече команд-выпускников КВН, которая прошла в понедельник 24 августа в рамках недели КВН в Сочи.
Встреча-игра выпускников команд Клуба веселых и находчивых прошла в рамках недели КВН в Сочи.
Чемпионы Высшей лиги КВН "Нарты из Абхазии" примут участие во встрече команд-выпускников КВН, которая пройдет 24 августа в Сочи.
Чемпион Высшей лиги КВН, участник команды "Нарты из Абхазии" Дамей Чамба рассказал корреспонденту Sputnik о своем творческом пути и новых проектах.
Чемпион Высшей лиги КВН, участник команды "Нарты из Абхазии" Алхас Манаргия в интервью корреспонденту Sputnik объяснил, почему в команде Нартов не было девушек и почему в абхазском алфавите букв было 54, а не 64.
Участник команды "Нарты из Абхазии" Руслан Шакая рассказал корреспонденту Sputnik о своих воспоминаниях и планах на будущее.
Чемпион высшей лиги КВН, член команды "Нарты из Абхазии" Роланд ( Мамука) Бганба рассказал Sputnik о своих мечтах детства и о том, как они воплотились в жизнь.
Начинающий кинорежиссер Тимур Квеквескири рассказал в интервью Sputnik о самых удачных и не очень выступлениях команды КВН "Нарты из Абхазии".
Чемпион Высшей лиги КВН, участник команды "Нарты из Абхазии" Тимур Квеквескири рассказал Sputnik, как команде удалось достичь успеха, как научиться шутить и чем отличаются абхазские зрители.
Тимур "Ужас" Аршба рассказал Sputnik о курьезных случаях во время игры, роли КВН в жизни и своих планах.
Чемпион Высшей лиги КВН, участник команды "Нарты из Абхазии" Тимур Аршба (Ужас) рассказал корреспонденту Sputnik о курьезных случаях во время игры и своих планах.
Эрик Микая рассказал Sputnik о работе в кинопроизводстве и особенностях игры КВН.
Чемпион Высшей лиги КВН, участник команды "Нарты из Абхазии" Эрик Микая рассказал корреспонденту Sputnik о главных достижениях, работе в кинопроизводстве и особенностях игры КВН.
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии" Алхас Каджая рассказал корреспонденту Sputnik о том, чем он занимается сегодня и об игре в КВН.
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии" Алхас Каджая рассказал корреспонденту Sputnik о том, чем он занимается сегодня и об игре в КВН.
Участник команды КВН "Нарты из Абхазии" Саид Хашба рассказал в интервью Sputnik о своем творческом пути и планах на будущее.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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