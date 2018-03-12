Новости по теме ОПЕК

Соответствующее решение может быть принято на предстоящей встрече министров ОПЕК и других стран, если она состоится. На сегодняшний день юридического подтверждения готовности стран заморозить уровень добычи нефти нет, заявил глава Минэнерго России.
По итогам встречи министров энергетики России и стран ОПЕК было принято решение о стабилизации добычи нефти на уровне 11 января, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.
Решение ОПЕК о заморозке добычи нефти должны поддержать все страны, иначе оно не окажет никакого влияния на рынок.
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