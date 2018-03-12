Новости по теме Совет Европы

Совет Европы заявил, что прогресса по расследованию событий с применением насилия 2 мая 2014 года достигнуто не было. Расследование столкнулось с тем, что следственным органам и МЧС не хватило "институциональной независимости", считают эксперты Совета Европы.
Комитет заместителей министров Совета Европы принял постановление по вопросу "Совет Европы и конфликт в Грузии", в котором говорится о нарушении грузинского суверенитета договорами, подписанными Россией с Абхазией и Южной Осетией.
Новый подкомитет будет сотрудничать с профильным мониторинговым комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.