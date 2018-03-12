Новости по теме Верховная Рада Украины

Ранее бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк объявил, что слагает обязанности премьер-министра, и подчеркнул, что видит "дальше свои перспективы шире, чем руководство кабмином".
Юлия Тимошенко отметила необходимость провести специальное заседание Рады для рассмотрения одного вопроса – это отставка Яценюка.
Митингующие собрались под флагами националистической партии "Свобода" и других политических сил. Участники акции принесли к зданию символическое чучело с портретом Яценюка, кроличьими ушами и надписью "Сеня".
Сейчас митингующие не предпринимают активных действий, правоохранители продолжают блокировать подходы к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости.
В военнослужащих, охраняющих Верховную Раду, была брошена боевая граната. Несколько военнослужащих Национальной Гвардии получили тяжелые ранения.
В список российских СМИ, которым временно будет приостановлена аккредитация при органах госвласти до конца проведения украинскими властями спецоперации в Донбассе, вошли более 100 телеканалов, информационных агентств и радиостанций, зарегистрированных в России.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.